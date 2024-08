Startup cria aplicativo que paga para você não trabalhar de carro

Esta reportagem faz parte da newsletter "Negócios Sustentáveis". Inscreva-se para receber gratuitamente no seu email toda segunda-feira

Nos dias de hoje, há muitos motivos para não ir de carro para o trabalho. Trânsito, sem dúvida, é um deles. Para quem se importa com o meio ambiente - mais especificamente com a sobrevivência humana no planeta Terra -, talvez esta seja uma ótima razão, já que o transporte responde por 14% das emissões totais de gases de efeito estufa. Um estudo da USP apontou que um percurso simples de 20 km de carro na cidade pode liberar cerca de 4,55 quilos de carbono na atmosfera. Entretanto, se nada disso for argumento suficiente, a Ecomilhas, startup membro do Cubo Itaú, vai direto no bolso: que tal pagar uma recompensa para quem trocar o carro por bicicleta, ônibus, metrô ou por uma boa caminhada até o trabalho?

A proposta da startup é um aplicativo que deve ser instalado pelas empresas nos telefones de seus colaboradores. Este sistema registra de que forma os funcionários se deslocam de casa ao trabalho e vice-versa. Sempre que optarem por um modal limpo (a pé, bicicleta, transporte público ou carros elétricos), ganham pontos na Ecomilhas. Estes pontos se tornam um saldo no final do mês, que pode ser resgatado em dinheiro ou benefícios, como cartões-presente, dias de folga, produtos ou serviços.