Apagar queimadas ou acabar com a fome? Eis a questão

Não é preciso chegar em 31 de dezembro para dizermos que estamos exaustos, já que, para onde se olha, há cansaço. Confesso que não sei se é o calor extremo que tem me deixado assim ou o pânico das queimadas, essas que têm feito o céu dos "brasis" cinza, sendo impossível ver o azul.

Foi aqui mesmo, em Ecoa, que nosso colunista e meu parceiro de firma Carlos Nobre disse em sua mais recente coluna: são enormes os prejuízos desse cenário, acarretando problemas de saúde como doenças respiratórias, degradação da qualidade do ar, além dos milhares de hectares devastados pelo fogo que destrói as nossas florestas. Mas creio que falte ao diagnóstico o fator saúde mental.

É fato: com tanta coisa acontecendo, como prender atenção sem deixar de lado aquilo que deveria importar e nos mobilizar? Como atribuir o valor e partir para atuação, sem que nada fique desguarnecido? E mais: como nos manter cuidados da cabecinha, num pacto individual e também coletivo? Não tem me parecido uma tarefa fácil desviar de cadeiradas ou socos e pontapés gratuitos capturados pelas câmeras. Não meus amigos, não são cenas do Brasil Urgente, e sim registro dos debates que deveriam tratar de propostas sobre como melhorar a vida brasileira.