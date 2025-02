Com Cacá Diegues, Brasil subiu o morro e deu a caneta a quem devia

Representar uma história nas telonas e vê-la causar impacto tem se tornado cada vez mais pauta no Brasil de 2025, que se vê às voltas com a possibilidade de estatuetas do Oscar para chamar de suas. Uma caminhada que não começou ontem, já que, para se chegar aqui, léguas foram percorridas, como as que atravessou o maceioense Cacá Diegues, que morreu nesta sexta-feira (14) no Rio de Janeiro.

Foi com ele que aprendemos a olhar para nossas próprias histórias no cinema, explorando um Brasil de realidades múltiplas, contrastes marcantes e uma identidade que ri e chora ao mesmo tempo. Sob os filtros do mago, tudo ganha uma dose de leveza e magia.

Com Cacá, a favela encontrou seu espaço, primeiro nas telas e, depois, fora delas, com seus protagonistas assumindo a caneta e contando suas próprias histórias. Em 2010, sob a batuta generosa do cineasta, os crias Cadu Barcellos, Luciano Vidigal, Manaíra Carneiro, Wagner Novais, Rodrigo Felha, Cacau Amaral e Luciana Bezerra trouxeram para o cinema suas dores, alegrias e inquietações, traduzidas em histórias diretas e retas. E isso tudo com a escuta atenta de alguém que sabia pra onde e como contar uma narrativa.