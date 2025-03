Para combater racismo no futebol, é preciso ir além da punição

O principal fator para a gente ter os atos de racismo tanto no campo, como na internet - e não só no mundo do futebol, mas fora - é a sensação de impunidade. Vemos cada vez mais gente cometendo atos racistas sem medo nenhum. No Paraná, uma pessoa se filmou xingando um jogador. E, no estádio, muita gente diz que é antirracista, mas quando um caso acontece ao lado, ninguém faz nada. E assim as pessoas propagam essas ideologias.

Assim, além das punições, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre o que é racismo, o genocídio da população negra, como isso acontece. Precisamos trabalhar muito em campanhas de conscientização e educação. Só a punição não vai resolver o problema.

Outro ponto é avançar nas ações de diversidade e inclusão. Enquanto entre os 20 clubes da Serie A apenas um tiver um treinador negro, enquanto pessoas negras não ocuparem espaços de gestão e poder, estaremos muito longe do efetivo combate ao racismo.

O Observatório Racial do Futebol tem realizado um trabalho importante de monitoramento e denúncia de casos de racismo. Quais os principais desafios dessa luta e como a sociedade pode colaborar?

O principal desafio é fazer com que as pessoas entendam que racismo não é só o insulto, o xingamento, de que não é só o gesto de macaco, o uso de frases e palavras que reforçam esses estereótipos em relação à população negra. Além disso, fazer com que todos entendam que não ter pessoas negras nesse espaço de gestão e poder também é racismo. No futebol, quem está na cabeça do combate ao racismo hoje são os presidentes de clubes brasileiros. Só pessoas brancas. Precisamos mudar isso. Não há como ser efetivo no combate ao racismo se não há pessoas negras liderando os movimentos.

Nos últimos anos, vimos um aumento na conscientização sobre a importância da diversidade no esporte. Na sua visão, quais são os avanços mais significativos e o que ainda precisa ser feito?