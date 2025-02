Pesquisa revela como racismo e transfobia afetam população trans negra

Uma pesquisa inovadora do Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (Fonatrans), intitulada "Travestilidades Negras", lança, nesta sexta-feira, 7/2, luz sobre as complexas intersecções de raça, gênero e outras opressões que afetam a população trans negra no Brasil. Coordenada por Jovanna Baby e com pesquisa de Jessyka Rodrigues, além de ter contado com os trabalhos de Edmar Ferreira, Ana Paula de Deus e Cris Lacerda, o estudo revela dados alarmantes e destaca a importância do movimento social organizado e da criação de políticas públicas inclusivas.

A pesquisa adotou uma metodologia que valoriza a interseccionalidade. Segundo Jessyka Rodrigues, que coordenou a pesquisa pela Fonatrans, a abordagem interseccional é crucial para "compreender a conexão do racismo e transfobia, isso no contexto da população trans negra". Ela acrescenta que essa população "sofre racismo e transfobia mutuamente", com atravessamentos de gênero, raça e outros eixos de opressão, incluindo o capacitismo.

O impacto da violência

Os dados demográficos da pesquisa revelam que a maioria dos respondentes está em idade produtiva, com 23,43% entre 18 e 25 anos e 26,65% entre 25 e 30 anos. Quanto à identidade de gênero, 42% se identificam como travestis, 34% como transexuais e 12% como homens trans. A maioria dos participantes se declara negra (55,67%), seguida por parda (42,89%) e indígena (1,44%). Além disso, 47,82% se declaram de matriz africana.