Sem filtro, Anitta expõe dores e conquistas em documentário

A protagonista que conquistou o topo das paradas musicais mundo afora traz a real: se sentia sozinha. E é aí que encontra eco com a vida de muita gente - inclusive a minha. Por ter vindo da ZN, sabia que as oportunidades eram poucas. Assim, foi forjada sendo exigente consigo mesma, numa cobrança que primeiro vinha de dentro.

Figura e sintoma importante na sociedade para uma geração, principalmente no Brasil, ela sabe do poder que tem. Inteligente, ressignificou uma realidade de descrença. E, sabendo que podia, conquistou o mundo. Justamente ela, a garota que sofreu zoações na escola e que, aos sete anos, venceu o concurso de Rainha da Primavera para ter uma bolsa de estudos, vestida de copinhos de café da cabeça aos pés.

No documentário com roteiro de Maria Ribeiro, o traçado da anatomia de um ícone, cheio de dores e amores - e até sendo um deles o diretor do filme -, Anitta escancara verdades. A de que somos frágeis. De que há peso em sermos ''os primeiros''. De que abrir caminhos é punk. E sem proteção e autoamor, ou qualquer coisa que seja lida e interpretada como força, sucumbimos aos desafios da peleja cotidiana que exige cuidado mental. Me vejo ali. Naquela luta, naquela dor e na resiliência.

As cenas finais têm viralizado desde que a obra foi lançada. Nela, uma papo firme de Larissa com o público: "Eu decidi ser muito feliz, porra! Eu vou ser feliz, mesmo que qualquer merda aconteça. Você não pode decidir ser feliz também? E por que você não está sendo feliz até agora?"