Ação humana intensifica incêndios e agrava a crise ambiental

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indicam que o número de queimadas registradas até meados de setembro de 2024 mais que triplicou em relação a todo o ano de 2023. Em agosto, os focos de incêndio atingiram o maior patamar para o mês desde o início dos registros em 1998, com a Amazônia e o Cerrado concentrando 82% do total de queimadas.

E onde há fogo, há fumaça. Nos primeiros dias de setembro, 60% do território brasileiro, cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, foi coberto por fumaça, tornando o simples ato de respirar um desafio e um risco, porque a maior parte dos brasileiros não utiliza máscaras. Entre 9 e 12 de setembro, a cidade de São Paulo registrou o maior índice de poluição do ar entre as grandes cidades do planeta.

As causas desse desastre ambiental são complexas. O final da estação seca é, historicamente, o período com mais queimadas, principalmente nos meses de julho a setembro, que englobam geralmente mais de 60% do número total anual de casos.

No entanto, a última estação chuvosa foi deficitária, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, muito provavelmente sob forte influência do fenômeno do "El Niño", que aquece as águas do Pacífico. O aquecimento anômalo das águas sobre o oceano Pacífico causa uma maior evaporação e, consequentemente, um incremento das precipitações. Como compensação pelo ar que sobe sobre o oceano, ele tende a descer sobre a Amazônia, trazendo ar seco dos altos níveis para a superfície e prejudicando as precipitações. Essa "gangorra de ar" que sobe e desce sobre o oceano Pacífico também ocorreu sobre o Atlântico, que estava, e ainda está, mais quente ao norte da linha do Equador. Esse efeito combinado dos dois oceanos inibiu duplamente as chuvas sobre a Amazônia e sobre boa parte do Brasil.

Chegamos ao final da estação seca com níveis de umidade muito baixos, típicos dos piores desertos do mundo, e com solo e vegetação muito secos, o que é altamente favorável para a propagação de incêndios. Uma vez iniciados, os ventos se encarregaram de concentrar e transportar a fumaça através de verdadeiros "dutos de fumaça".

A péssima qualidade do ar na cidade de São Paulo em setembro foi agravada pelo transporte de fumaça da Amazônia, somando-se à poluição típica gerada pelo trânsito urbano, piorada pela inversão térmica. Isso acontece quando camadas de ar quente, localizadas em altitudes mais elevadas, comprimem o ar próximo ao solo, impedindo sua mistura com o ar mais limpo das camadas superiores. Nos dias em que a inversão térmica coincidiu com a chegada da fumaça das queimadas à região metropolitana, a situação se tornou caótica.