Raí leva Gol de Letra ao Nordeste com projeto inovador

A Gol de Letra também se destaca pelo intercâmbio que promove, levando jovens para a Europa. Qual a importância dessa experiência internacional para os participantes? Que tipo de aprendizado você vê eles trazendo na bagagem?

Os projetos de intercâmbio são transformadores. A experiência de viver em outro país, como a que tive na Europa, amplia a visão de mundo e provoca reflexões profundas sobre a própria cultura e sociedade. O enriquecimento que eu tive como pessoa, como provocação de um outro ponto de vista da vida, do nosso país mesmo, de ver o nosso país potencializado de uma forma, é transformador. É uma experiência que todos eles dizem ser forte, não só pela viagem, pela beleza, mas por esse intercâmbio cultural, educacional, de atividades, metodologia, de esportes, de artes. Teve uma vez em que uma uma jovem francesa veio, devia 15 anos, viu aquela situação de crianças na rua, sem saneamento básico, e perguntou, e disse: ''me explica como que essas crianças também, ainda são felizes?'' Eles percebem já na primeira olhada nosso calor humano que eles chamam aqui, a alegria de viver, apesar de todas as dificuldades, que é uma coisa que é muito rara. Às vezes nos traz prejuízo, porque a gente também é muito complacente com coisas que a gente devia se indignar mais, com realidades terríveis que o Brasil vive, mas ao mesmo tempo, eu tenho o lado positivo, de um povo que tem esperança, que tem alegria. Eles podem ser, como a gente falou, de transformar isso com uma visão crítica e transformar em potência. E é o que eles mais admiram quando eles vêm para cá, essa relação humana que o Brasil tem diferente do mundo todo. Então eles também aproveitam. E quando o brasileiro vem para cá (França), óbvio que, principalmente quando sai de bairros, pobres pessoas que nunca saíram do seu bairro e vê um mundo novo que se abre, com certeza as perspectivas de vida também delas se abrem e percebem que tem muito mais a ser explorado na vida e no mundo do que eles imaginavam.

A Gol de Letra teve uma participação importante no C20 (Civil Society 20), elaborando recomendações para o G20 nas áreas de educação e equidade de gênero. Quais são as principais propostas para os líderes mundiais e como elas podem contribuir para um futuro mais justo e igualitário?

Tudo que a gente acumulou nesses 25 anos e de temas variados, que começa pela educação integral, mas passa pela gestão de conflitos, com as atividades na família, no bairro, falando de questão de gênero, sexualidade, preconceitos, um trabalho muito rico nesse empoderamento de equidade de gênero, direitos das mulheres, violência, violência também do lar, e então a gente tem um trabalho bem amplo, um trabalho de educação comunitária, São atividades que precisam envolver a família, tem que envolver a escola, tem que envolver as instituições do bairro. A gente tem muita experiência prática a ser dividida e quando a gente consegue sistematizar isso, a gente aproveita esses fóruns para que isso possa servir e talvez colaborar para futuras soluções de problemas que na verdade, são globais.

O ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) visitou a unidade da Gol de Letra no Rio de Janeiro e se emocionou com a ilustração de Sócrates. Como você vê o legado do seu irmão e a inspiração que ele representa para a Fundação e para a luta por justiça social?

Sócrates é uma figura inspiradora. Tem um legado de valores democráticos em liberdade, de justiça social, que está intrínseco às suas lembranças, à sua imagem, e uma prova, uma coisa muito espontânea, onde a gente começou o projeto da Gol de Letra em São Paulo. A gente era uma escola antiga, abandonada. Depois de um tempo a gente resgatou o espaço - continuamos no bairro - mas depois de uns 15 anos essa escola voltou a ser uma escola pública e a gente colocou numa coisa democrática e foi escolhido o nome escola Dr. Sócrates, brasileiro. E no Rio, a mesma coisa, no Caju (Zona Norte), a gente construiu um ginásio novo no meio da comunidade. Nesse ginásio a gente colocou em votação com os jovens, crianças, famílias e o nome escolhido foi do Sócrates. O legado dele vai muito além do que da família, da gente, do que ele influencia, do que ele inspirou também para a Gol de Letra, e que vai continuar inspirando. Hoje a gente em muitas escolas públicas com nomes Sócrates, e vários países que se interessam pela história da sua liderança, da redemocratização do país, da democracia corintiana. O Dan Stulbach se emociona sempre ao contar que a primeira vez que ele escutou, que aprendeu, a palavra democracia, foi da boca do Sócrates. É um exemplo prático de uma pessoa que virou também um formador de opinião, um ativista também, um ator que acaba atingindo outras tantas milhões de pessoas. É um exemplo pontual da grandeza que representou a história e representa a história do Sócrates.