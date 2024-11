Fernanda Torres mandou ver filmes brasileiros, e eu fui

''Aproveita esse embalo do 'Ainda Estou Aqui' e vai pros outros filmes brasileiros com sua família ", disse a nossa 'oscarizável' Fernanda Torres há algumas semanas em suas redes sociais. Como pedido assim a gente não nega, rumei para a sala de cinema mais próxima e, por lá, me uni a tantos assistindo um filme que nos toca, de maneira diferente do que o estrelado por Torres, mas não menos importante, por tratar de uma questão que nos atravessa diariamente: a representatividade LGBTQIAPN+.

Em ''Avenida Beira-Mar", dirigido por Maju de Paiva e Bernardo Florim, um retrato do assunto a partir da história de Mika, uma menina trans, e sua amizade com a também jovem Rebeca. A trama, ambientada em Piratininga, Niterói, explora a delicadeza da pré-adolescência e os desafios da descoberta da identidade de gênero, num contexto social que nem sempre se torna o mais confortável para tantas descobertas, marcada por preconceitos.