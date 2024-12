Inundações em áreas urbanas: como proteger as cidades?

Esta é a newsletter do professor Carlos Nobre. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda terça. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O estado do Rio Grande do Sul enfrentou tragédias climáticas devastadoras em 2024. Em maio, o pior desastre climático já registrado na região causou 183 mortes. A inundação do lago Guaíba, em Porto Alegre, no dia 5, ocorreu por falha no sistema de drenagem e no sistema de diques, que não funcionou como esperado.

Mais recentemente, em 1º e 2 de dezembro, a capital gaúcha enfrentou nova crise. Em uma hora, choveu 40 milímetros, e a falta de energia elétrica limitou o funcionamento das bombas de drenagem do 4º Distrito a apenas 50% da capacidade.