Mudanças climáticas despertam interesse pelo conceito de cidades-esponja

Em centenas de cidades, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste, as águas pluviais e as águas residuais são transportadas nas mesmas tubulações de esgoto. A infraestrutura verde ofereceu uma estratégia para desviar as águas pluviais do sistema de esgoto para locais onde elas pudessem ser absorvidas pelo solo. Isso ajudou a reduzir as chances de os sistemas de esgoto transbordarem e enviarem águas pluviais e águas residuais não tratadas para as águas locais.

Os sistemas de esgoto antigos em muitas cidades transportam tanto esgoto quanto águas pluviais. Um transbordamento de esgoto combinado é um ponto de alívio que evita inundações em residências e estações de tratamento, descarregando o fluxo combinado para o meio ambiente durante chuvas fortes.

Cidades como Filadélfia, Nova York, Cincinnati, São Francisco, Cleveland, Washington, D.C., e Kansas City, Missouri, gastaram bilhões de dólares nos últimos 20 anos para reequipar paisagens urbanas com jardins de chuva, telhados verdes, pavimentos permeáveis, zonas úmidas construídas e outras medidas de controle de águas pluviais em escala local. A maioria desses sistemas, no entanto, foi instalada em áreas que produziam a maior poluição da água, e não foi dimensionada para gerenciar grandes tempestades.

Nos melhores casos, a infraestrutura verde foi instalada em terrenos de propriedade pública e exigida em empreendimentos de grande escala novos ou reprojetados. Foi muito mais desafiador incorporar a infraestrutura verde em parcelas menores de propriedade privada, que coletivamente constituem uma porcentagem significativa das áreas de bacias hidrográficas urbanas.

Em algumas cidades, alguns novos empreendimentos ainda são aprovados sem qualquer sistema de tratamento de águas pluviais ou análise das formas dramáticas pelas quais suas águas pluviais poderiam causar inundações em propriedades adjacentes e a jusante. E, em muitas cidades, permite-se que as águas pluviais de pequenas parcelas de terra passem sem tratamento para os sistemas de esgoto encanado. Se muitas dessas parcelas estiverem localizadas no mesmo bairro, essa prática comum pode aumentar os riscos de inundação a jusante.

Toda superfície é importante

No meu laboratório na Drexel University estamos estudando soluções para inundações na seção de Eastwick, no sudoeste da Filadélfia. Esse bairro fica na extremidade a jusante de uma bacia hidrográfica suburbana de 77 milhas quadradas. Quando chove muito a montante, Eastwick inunda. Em 2020, a tempestade tropical Isaias inundou algumas casas com mais de 1,2 metro de água.