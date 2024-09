Bioindustrialização é caminho para desenvolvimento sustentável da Amazônia

Os ganhos com tecnologia são expressivos. O valor de venda de produtos pode aumentar em até cinco vezes com um pré-processamento. No caso da castanha-do-pará (Bertholletia excelsa), por exemplo, as sementes frescas com casca são vendidas entre US$ 2 e US$ 4 por quilo, enquanto as desidratadas e sem casca superam US$ 15 por quilo após o processamento. Tecnologias adicionais poderiam ampliar ainda mais a variedade de produtos e o valor agregado.

No entanto, os investimentos públicos e privados em tecnologias para a bioindustrialização na Amazônia são escassos. Mesmo com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus, quase não há projetos focados na agregação de valor aos produtos regionais da biodiversidade. Isso se reflete no impacto econômico da biodiversidade amazônica, que contribui com aproximadamente R$ 12 bilhões por ano — apenas 0,1% do PIB brasileiro, estimado em R$ 10,9 trilhões em 2023.

Para reverter essa situação, governos e investidores precisam reconhecer a bioindustrialização dos produtos da sociobiodiversidade como um elemento crucial para o desenvolvimento sustentável da região.

Superando os desafios da alta degradação e do baixo investimento

Apesar das imensas oportunidades, há desafios estruturais que precisam ser superados para viabilizar a bioindustrialização na Amazônia. O primeiro e mais urgente é a eliminação do desmatamento e da degradação das florestas remanescentes. Proteger e restaurar os ecossistemas amazônicos é uma condição essencial para garantir que os benefícios da bioindustrialização possam ser colhidos e distribuídos de maneira sustentável.

Além disso, é crucial aumentar substancialmente os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Somente por meio do apoio contínuo à pesquisa, ao desenvolvimento de novas tecnologias e à capacitação das comunidades locais será possível agregar valor aos produtos dos ecossistemas amazônicos. Incentivos governamentais, parcerias público-privadas e programas educacionais são ferramentas para acelerar a bioindustrialização.