Como aumento de emissões de gases de efeito estufa gera recordes climáticos

Aumentos naturais nas concentrações de dióxido de carbono têm aquecido periodicamente a temperatura da Terra durante os ciclos da era glacial ao longo dos últimos milhões de anos. Os episódios quentes (interglaciais) começaram com um pequeno aumento na luz solar incidente no hemisfério Norte devido a variações na órbita da Terra ao redor do Sol e seu eixo de rotação. Atualmente, estamos em um período interglacial, e as temperaturas estão entre 5ºC e 6ºC acima das temperaturas do último período glacial que ocorreu há cerca de 2,5 milhões de anos.

Com base em bolhas de ar presas em núcleos de gelo e outras evidências paleoclimáticas, sabemos que durante os ciclos da era glacial dos últimos milhões de anos, o dióxido de carbono atmosférico variou de aproximadamente 170 ppm até 300 ppm (máximo). Em junho de 2024 atingiu 426,91 ppm, a maior concentração do dióxido de carbono desse mês desde o início das medições. À medida que as emissões continuam a aumentar os recordes climáticos são quebrados.

Impactos da crise climática recente no Brasil

Alguns exemplos de tragédias climáticas recentes no Brasil devido a chuvas severas ocorreram em Minas Gerais, em dezembro de 2021, em São Paulo, em janeiro de 2022, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2022, em Pernambuco, em maio 2022, em São Sebastião (SP), em fevereiro de 2023, no Rio Grande do Sul, em setembro de 2023, no Espírito Santo, em março de 2024, e novamente no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Somente nesses oito exemplos, 714 vidas foram perdidas, milhões de pessoas foram afetadas e os prejuízos econômicos são da ordem de bilhões. E isso mostra o tamanho dos impactos que já sofremos.

Para garantir a proteção da população brasileira frente à emergência climática, são necessárias novas e robustas disposições governamentais para gerar mais energia limpa e fazer progressos na eliminação das emissões de dióxido de carbono principalmente nos setores de mudança de uso da terra, desmatamentos, degradação dos biomas e agropecuária.

A transição energética é urgente. Acelerar e expandir a rápida descarbonização do setor elétrico durante a próxima década é essencial. O Brasil, com seus estados, cidades, sociedade civil e os setores privado e financeiro, deve tornar-se ainda mais ambicioso, deve acelerar políticas e práticas de adaptação, aumentando a resiliência em todos os setores.