Emissões de metano de combustíveis fósseis estão perto de recorde

Um deles, gigantesco, no Cazaquistão, durou quase 200 dias.

Apesar do cenário, a AIE mantém o otimismo: "As políticas e regulamentações importantes anunciadas nos últimos meses, assim como os novos compromissos assumidos na reunião de cúpula do clima COP28 no Dubai, podem provocar em breve a redução", afirma a instituição.

Na COP28, 52 empresas de petróleo e gás se comprometeram a adotar uma política de "metano quase zero" em suas operações até 2030, mas a promessa foi recebida com ceticismo.

Mais de 150 países, incluindo o Azerbaijão, anfitrião da COP29, também aderiram à iniciativa "Global Methane Pledge", que tem como objetivo reduzir em 30% as emissões entre 2020 e 2030.

"Se todas as promessas forem cumpridas com perfeição e dentro do prazo, reduzirão as emissões em cerca de 50% até 2030", afirmou Christophe McGlade.

Os novos compromissos, no entanto, "ainda não foram respaldados por planos detalhados", segundo o analista.