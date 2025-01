Três iniciativas de turismo para conhecer e ajudar a conservar o litoral

Mas existem grupos diversos, de projetos acadêmicos ou ONGs a comunidades tradicionais, que apenas em seu modo de existir já promovem a conservação desses ambientes.

Então, que tal usar as próprias férias para fortalecer algumas dessas iniciativas? Aqui vão algumas sugestões pelas praias mais procuradas do país:

Armazém do Território, em Paraty: um espaço bem no centro histórico de Paraty é a porta de entrada para comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras da região. Gerido pelo Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, o Armazém oferece experiências turísticas de base comunitária nas comunidades. Os roteiros podem ser consultados no local e online - mas mesmo que você não possa passar um dia inteiro em uma das comunidades, vale a pena conhecer a história local e conferir os produtos socioambientais, de artesanato a guloseimas.

Biofábrica de Corais, em Porto de Galinhas: uma experiência de turismo regenerativo onde é possível viver um dia como biólogo e participar do cultivo de corais para restauração de recifes - ambientes essenciais que abrigam 25% da vida marinha, mas que estão muito ameaçados pelo aquecimento global. As experiências turísticas vão desde os tradicionais passeios de jangada da região, visitando os corais cultivados, até a possibilidade de plantar seu próprio coral.

Roteiro Futuri, no sul da Bahia: repleto de destinos incríveis e instagramáveis, o sul da Bahia é um paraíso frequentemente ameaçado por condomínios de luxo, como mostra o caso de Boipeba. Mas, se o paraíso existe, é fruto de comunidades que resistem e de unidades de conservação que freiam a tomada de território. O Roteiro Futuri traz opções e detalhamentos de Caravelas até Canasvieiras, passando por Caraíva e Trancoso, mapeando comunidades e áreas de proteção ambiental.

E fica a reflexão para esse tempo de definição de metas e início do ano: quando paramos para olhar o passado, é comum pensar em um evento que mudou o rumo das coisas no ano. É aquele "nossa, mas e se tal coisa não tivesse acontecido, tudo seria diferente agora". Ou como nos filmes de viagem no tempo, onde alterar qualquer coisinha boba no passado costuma mudar todo o rumo da história.