Sabotagem e espionagem: geopolítica ameaça cabos submarinos de internet

A ideia de cabos conectando os continentes vem desde o século 19 e, no geral, tem se mostrado muito eficiente. Normalmente, os cabos são enterrados a cerca de 1 metro de profundidade no leito marinho para proteção. Eventos como terremotos submarinos, deslizamentos de terra e tempestades podem causar rupturas ou deslocamentos, mas, segundo o International Cable Protection Committee (sim, isso existe!), há, em média, apenas 150 a 200 danos anuais às estruturas.

A maior parte desses danos, no entanto, vem da atividade humana: âncoras mal posicionadas e redes de pesca de arrasto frequentemente danificam os cabos. No passado, também houve registros de tubarões mordendo as fibras ópticas - o que faz sentido, já que esses animais são atraídos por pulsos eletromagnéticos. Felizmente, nas últimas décadas, os cabos passaram a ser revestidos com kevlar, o que resolveu esse problema.

Com o crescente alinhamento entre interesses corporativos e geopolítica global, a preocupação agora é outra: sabotagem e espionagem internacional.

Hoje, cortar um cabo não vai desconectar um país inteiro - existem diversas rotas alternativas. Mas ainda assim, é um problema significativo e pode causar um impacto econômico e estratégico relevante. Em 2022, por exemplo, um cabo submarino essencial para a conectividade da ilha de Bornholm, na Dinamarca, foi misteriosamente danificado. A princípio, parecia apenas mais um acidente marítimo, mas investigações posteriores levantaram suspeitas de sabotagem. O episódio aconteceu em meio a tensões geopolíticas no mar Báltico, onde a infraestrutura submarina - tanto de comunicação quanto de energia - passou a ser vista como um alvo estratégico.

E aqui entra uma ironia: enquanto ouvimos CEOs das big techs venderem a ideia de um futuro digital descentralizado e acessível para todos, esses mesmos gigantes da tecnologia estão correndo para garantir o controle sobre esses cabos. Google, Meta, Microsoft e Amazon já investem bilhões na construção e propriedade de suas próprias rotas submarinas - porque, no final das contas, quem controla os cabos controla o jogo.

O fato é que, embora a internet pareça uma entidade abstrata e etérea, no fundo (bem no fundo mesmo, literalmente), ela ainda depende de quilômetros de fibra óptica enterrados no leito oceânico, sujeitos a ancoragens descuidadas, terremotos e, claro, às disputas de poder do século 21. Sim, o oceano nos conecta - mas quem vai segurar os fios?