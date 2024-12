Sobreviver não tá sendo pouco: que 2025 seja mais que um 'feliz ano novo'

O fim de 2024 vem com um gostinho amargo especial para quem acompanha a pauta ambiental. Não só tivemos o ano mais quente já registrado, mas os brasileiros viram o país dividido entre fogo e água.

Terminamos o ano com alguns traumas novos: para alguns, de água e chuvas, após vermos um estado quase inteiro debaixo d'água; para outros, foram a seca e o fogo que levaram embora grandes porções dos nossos biomas, junto com a fumaça que acabou com nossa qualidade do ar.

Um ano 1,6°C mais quente que os níveis pré-industriais - quase o mesmo 'um grau e meio' que tantos acordos e conferências vêm tentando brecar sem muito sucesso. Em 2024, tivemos um gostinho (temporário, espero) do que é viver no futuro de um planeta mais quente. Ninguém saiu feliz - não foi só o Brasil que sofreu com eventos extremos.