5 motivos pelos quais 2025 é um ano decisivo para o oceano

4. A mineração em mar profundo entra na reta final



O leito marinho abriga uma riqueza que tem atraído cada vez mais interesse geopolítico: os nódulos polimetálicos, ricos em minerais raros. A maior parte desses depósitos se encontra em águas internacionais, e, desde 2017, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) tem conduzido intensas negociações para estabelecer um Código de Mineração que regulamente a exploração mineral em alto-mar.

Agora, em 2025, a oceanógrafa brasileira Letícia Reis de Carvalho fez história ao ser nomeada Secretária-Geral da ISA, tornando-se a primeira mulher e a primeira latino-americana a assumir o cargo. Sua gestão terá de equilibrar pressões econômicas e científicas, enquanto enfrenta um desafio técnico, ambiental, político e ético sobre os rumos da mineração em águas profundas.

5. COP30: o oceano precisa de mais espaço no maior evento climático do ano

Parece absurdo, mas a COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) só passou a ter um pavilhão dedicado ao oceano em sua 27ª edição, realizada em 2022. Agora, com a COP30 marcada para novembro em Belém, no Brasil, as atenções se voltam para a Amazônia - especialmente em um momento em que se discute a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Além disso, ambientalistas se mobilizam para garantir que a COP não seja mais um evento dominado pelo setor de petróleo e gás.

O ano de 2025 pode marcar uma virada na governança dos oceanos ou apenas mais um capítulo de promessas vazias. Os desafios estão claros: garantir a ratificação de tratados essenciais, avançar no combate à poluição plástica, impedir subsídios predatórios à pesca e decidir os rumos da mineração submarina. São cenários difíceis em um mundo tão polarizado - mas que não seja por falta de pressão popular.