As baleias nos perdoaram: gigantes do mar se exibem no México

Há um único lugar no mundo onde as baleias parecem vir para "observar humanos" e, de fato, apreciar as interações que ocorrem há décadas: em Baja California Sur, no México.

Gigantes amigáveis, as baleias-cinzentas que se aproximam de pequenos barcos — da metade do seu tamanho — e nos olham nos olhos (olhos do tamanho de uma bola de tênis) já seriam motivo para uma história incrível. Mas essas baleias nos ensinaram muito mais do que isso.

No início do século passado, as baleias-cinzentas da região foram caçadas até quase serem extintas. As águas rasas e calmas da baía, que hoje proporcionam experiências inesquecíveis para turistas de todas as partes do mundo, já foram palco das condições ideais para a caça indiscriminada desses mamíferos.