Proposta de acordo da COP é 'inaceitável' para países em desenvolvimento

"O documento não deixa claro qual percentual desse valor deve vir de doações ou de financiamento altamente concessional, o que novamente levanta preocupação sobre o endividamento dos países em desenvolvimento e a dificuldade de financiar a ação climática nesses países. Ao mencionar o US$ 1,3 trilhão como meta total até 2035, o texto apresentado está esperando que a solução venha do setor privado, que sabemos não ser o caso", frisa.

Em vez de acelerar a transição climática nos países menos desenvolvidos, o financiamento por meio de empréstimos tem estrangulado ainda mais a situação financeira dos países vulneráveis, sem acesso a crédito barato.

Desde o começo da COP29, o grupo de países em desenvolvimento vem ressaltando a importância de a maior parte dos recursos ser disponibilizada por doações das nações ricas, responsáveis pelas emissões históricas que causaram o aquecimento global, e o restante por empréstimos com juros baixos ou outros mecanismos financeiros mais justos.

Faltam detalhes sobre quem paga a conta

A proposta de acordo, entretanto, não detalha como seria feita a repartição do valor - e ainda abre a possibilidade de os países emergentes completarem a conta. "A proposta de mobilizar US$ 250 bilhões por ano até 2035 é totalmente inaceitável e inadequada para o cumprimento do Acordo de Paris sobre o Clima. Apenas para a adaptação às mudanças do clima, precisamos de US$ 400 bilhões; US$ 250 bilhões levaria à perda inaceitável de mais vida na África e em todo o mundo", declarou o presidente do Grupo Africano de Negociadores. "Além disso, essa proposta indica que não são mais os países desenvolvidos os responsáveis, mas sim que todos os países são", frisou.

"Este texto é desrespeitoso. A mudança climática mata, deixa territórios inteiros inabitáveis e depois de três anos de negociações técnicas, os países do Norte ousam dar este número ridículo?", indignou-se Gaïa Febvre, porta-voz francesa de políticas internacionais da Rede Ação Clima, que reúne quase 2 mil organizações ambientais do mundo. "Os países do Norte devem assumir as suas responsabilidades e pagar. Os países em desenvolvimento devem ficar firmes e exigir equidade."