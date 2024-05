Qual a relação entre o mar e as enchentes?

O calor atípico no Sudeste e no Centro-Oeste, as chuvas que não param no Sul do país e as altas temperaturas do mar no Nordeste estão todos conectados: são resultado do aquecimento do oceano e do bloqueio atmosférico.

No Brasil, as principais frentes frias vêm do sul, trazendo ventos gelados desde a Antártida. Mas, desde o final de abril, esses ventos não conseguem passar de Santa Catarina, promovendo um verão fora de época do Paraná ao Mato Grosso do Sul. É como se os sistemas meteorológicos ficassem paralisados, com uma massa de ar quente e de alta pressão estacionada no Sudeste, e cada frente-fria (zonas de baixa pressão) que tenta avançar bate nessa massa, não consegue perfurá-la e acaba despejando toda a chuva que carrega no próprio Sul.

Além dos ventos enfraquecidos em diferentes níveis da atmosfera, o aquecimento do oceano potencializa esse bloqueio. Mês após mês, temos registrado temperaturas recordes no oceano, e águas mais quentes são um fator a mais para impedir que as frentes frias avancem - além de também contribuírem para o branqueamento em massa dos corais no Nordeste.