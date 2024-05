Plástico é a porta de entrada para "drogas mais pesadas" nos oceanos

O Tratado Global de Plásticos

A poluição plástica ganha destaque justamente por ser um problema tão visual e tangível, além de ser "resolvível" no nosso tempo. Em poucas décadas, conseguimos colocar tanto plástico no mar que ele agora nos assombra mesmo em viagens para os cantos mais isolados do planeta, incomodando até nos momentos de lazer. Mas esse desconforto é essencial para promover a ação, que vai muito além de reciclar.

Para além de ações de limpeza de rios e praias, que têm importante papel educacional, temos chances reais de mexer em mecanismos que lidam com as fontes dessa poluição.

O Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo, mas menos de 10% do plástico do mundo e nem 2% do plástico do Brasil é de fato reciclado. Isso porque hoje o processo de reciclagem acaba sendo mais caro do que a matéria-prima virgem, além de os itens não serem produzidos pensando na reciclagem e sim no descarte - um cenário que só vai mudar com políticas públicas.

No âmbito internacional, temos o Tratado Global de Plásticos, uma iniciativa coordenada pelo Pnuma (Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas), que desde 2022 une mais de 170 países para desenvolver um acordo global legalmente vinculante até o fim de 2024 para acabar com a poluição por plásticos a partir da regulação de todo ciclo de vida do produto (da extração da matéria prima até o descarte).

Dois anos para um tratado pode parecer bastante tempo, mas, na verdade, é uma meta bastante ambiciosa. Simplesmente fazer com que 175 nações votem para começar a discussão foi um grande passo - lembrando que estamos falando do mesmo mundo que está em guerra neste momento.