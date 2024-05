Abril de 2024 foi o mais quente da história, o 11° recorde seguido

Contrastes do clima extremo

Abril foi úmido do que o normal em grande parte da Europa, mas mais seco no sul do continente e em partes dos Bálcãs e da Rússia. A situação é semelhante fora da Europa: em grande parte da América do Norte, Ásia Central e Oriental, Golfo Pérsico e sul do Brasil, chuvas intensas causaram inundações, que continuaram em maio. Mas, no norte do México, ao redor do Mar Cáspio e em grande parte da Austrália, a seca tem predominado.

Oceanos: ligeira desaceleração

A temperatura da superfície dos oceanos bateu um recorde mensal em abril, com uma média de 21,04 °C fora das zonas próximas aos polos, marcando o décimo terceiro recorde mensal consecutivo.

Esse aquecimento ameaça a vida marinha, aumenta a umidade na atmosfera e coloca em perigo a capacidade dos oceanos de desempenhar seu papel crucial na absorção das emissões de gases de efeito estufa de origem humana. No entanto, a temperatura mostrou uma ligeira desaceleração em comparação com março e seu recorde absoluto, de todos os meses (21,07 °C).

El Niño mais calmo

O fenômeno climático natural El Niño "continuou enfraquecendo" em abril, caminhando para "condições neutras", estima o Copernicus. Essa variação natural afeta a zona equatorial do oceano Pacífico e induz um aquecimento global. "El Niño atingiu seu pico no início do ano", observa Julien Nicolas, o que pode explicar uma diminuição em certos valores: em abril, a anomalia da temperatura do ar é menos pronunciada do que em março, em comparação com a era pré-industrial, e a temperatura da superfície do oceano é menos quente do que em março.