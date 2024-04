Mineração marinha: nosso futuro está embaixo dos oceanos?

Apesar de tudo isso, nos últimos anos, as negociações internacionais têm sido intensas, contrapondo ambientalistas e empresas privadas. A crescente onda de oposição à mineração em alto mar conta com 23 países que pedem uma moratória, pausa preventiva ou proibição à mineração em alto mar - entre eles, Brasil, Reino Unido, Suécia, Irlanda, Chile, Canadá, França e Espanha.

Até algumas empresas como BMW, Volvo e Samsung se comprometeram a não usar minerais provenientes do mar profundo. Do outro lado, Noruega, China, Índia, Rússia e Japão, além de inúmeras companhias privadas, continuam defendendo a atividade.

Apesar dos esforços, a Noruega foi pioneira em aprovar a atividade no começo do ano - no caso, em "mares" dentro do domínio nacional, nas proximidades do Ártico. O primeiro passo do plano norueguês é minerar uma seção de 281 mil quilômetros quadrados - uma área quase do tamanho da Itália. Em resposta, o Parlamento Europeu emitiu um documento expressando seu descontentamento com a decisão, ainda que sem qualquer poder legal de frear a Noruega.

Enquanto isso, do sul global, vemos mais uma nação poderosa seguir uma agenda própria sem medir consequências. Estaria nosso futuro embaixo do mar ou indo por água abaixo?