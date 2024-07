Pela primeira vez, criamos mais pescado do que capturamos da natureza

A aquicultura seria então a solução para todos esses problemas? Não é bem assim. Atividades em larga escala sempre trazem consigo impactos significativos, principalmente no caso da produção de animais vivos. Podemos citar o uso de químicos tóxicos para evitar doenças nos animais, a transmissão dessas doenças a peixes selvagens, a introdução de espécies exóticas e até a limitação da pesca artesanal e o tráfego intenso de embarcações gerado por uma lógica de mercado.

Assim como há cenários diversos dentro da agropecuária em terra, o mesmo acontece no mar - com a principal diferença de que a humanidade, de maneira geral, tem muito menos séculos de experiência acumulada na criação de organismos na água. Se, de um lado, temos enormes fazendas de salmão no Chile, onde a espécie é exótica, há também alternativas muito mais sustentáveis.

Moluscos filtradores como ostras, vieiras e mexilhões, por exemplo, não só não precisam ser alimentados com rações e afins, como também prestam um serviço ambiental: diversos estudos mostram que, ao se alimentarem de partículas suspensas como plâncton, matéria orgânica e sedimentos, esses animais contribuem para manter uma melhor qualidade da água.

Cultivar espécies nativas e em menor escala, ou em sistemas multitróficos que combinem diferentes animais aquáticos complementares em um único sistema, também pode ser uma ótima saída. Trata-se de uma solução baseada na natureza, onde os resíduos de uma espécie servem como nutrientes para outra.

O relatório da FAO salienta não só a importância de buscarmos alternativas mais sustentáveis, mas também separa a pesca industrial da pesca em pequena escala, sustento único de cerca de 53 milhões de pessoas no mundo. A pesca em menor escala emprega 90% dos trabalhadores do setor e contribui com 40% de todo o pescado - ou seja, na pesca industrial temos apenas 10% da força de trabalho e mais da metade de todo o pescado, reproduzindo um cenário capitalista bem conhecido onde os recursos naturais do planeta vão para as mãos de poucos.

Por fim, o documento ainda salienta o impacto das mudanças climáticas no cenário da pesca, que deve levar a uma diminuição da biomassa de peixes, chegando a 30% menos peixes até o fim do século no pior caso.