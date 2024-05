Ilegais no Brasil, praias 'particulares' podem ser liberadas

A proposta, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e tem audiência pública marcada para esta segunda-feira (27), é uma ameaça séria à nossa capacidade de defesa do território. Não mais pelo risco de possíveis invasores externos como no século 19, mas sim a um dos principais sistemas de proteção da zona costeira contra enchentes, ressacas, subida do nível do mar e erosão costeira.

Em um cenário de emergência climática, privatizar nossa linha de frente é, no mínimo, antiestratégico.