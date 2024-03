Fofa demais para comermos? Mortes por ingestão de tartaruga geram reflexão

O que chama atenção no caso é o esquecimento (ou talvez desconhecimento total) de que até poucas décadas atrás, a carne de tartaruga marinha era um prato comum em muitas praias brasileiras, com ovos de tartaruga chegando a ser servidos como aperitivo em bares praieiros.

Foram necessárias décadas de trabalho por conservacionistas para mudar esse cenário. O Projeto Tamar consolidou-se como a iniciativa mais conhecida, mas o esforço remonta desde a década de 60, com a criação do IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, uma "primeira versão" do Ibama) e a entrada de duas espécies de tartarugas para a lista de espécies ameaçadas.

Por mais que no Brasil o hábito tenha ficado em grande parte no passado, lembro-me de quando percorri uma praia em Itacaré (BA) em 2017 e, próximo a uma comunidade vulnerável, encontrei tripas e um casco de uma tartaruga em meio às pedras, ficando, de início, sem entender o que poderia ter acontecido.

A verdade é que hoje, para a maioria das pessoas, as tartarugas valem muito mais vivas do que mortas, gerando selfies, trabalho e renda por meio do turismo - e por isso saíram do cardápio. Mas não é assim em todo lugar, e em outros cantos do mundo, a carne pode ser até um 'subproduto' do casco comercializado como decoração. Afinal, nem toda carne de tartaruga é tóxica, ainda que seja difícil precisar quanto, por se tratar de uma atividade não regulamentada.

No fim, temos uma enorme facilidade em apontar o dedo para os outros sem olhar nosso próprio prato, porque nos confrontamos com o paradoxo de sensibilização por alguns animais e normalização do sofrimento de outros. Quem faz parte da "fofofauna" para você?