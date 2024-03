Ocenos cobrem 71% do globo, mas só conhecemos 5% deles

A arraia virgem

Charlotte, uma pequena raia que vive em um aquário na Flórida, ficou grávida após 8 anos sem contato com companheiros da mesma espécie. O caso chamou atenção no TikTok e levantou teorias desde o "milagre da arraia virgem" até a cópula com tubarões que dividem o aquário com ela.

Na verdade, especialistas explicam que se trata de partenogênese, uma forma de reprodução assexuada em que os filhotes se desenvolvem a partir de ovos não fertilizados, tais quais clones da mãe. O fenômeno, contudo, é mais comum em insetos, anfíbios, aves e alguns peixes, mas nunca havia sido observado nessa espécie de raia.

Novas espécias no Chile

Mais de 100 espécies novas foram documentadas em uma única expedição no Chile. Voltada para estudar as mais de 200 cadeias montanhosas submarinas que compõem a Ilha de Páscoa e usando um robô capaz de descer até 4.500 metros de profundidade, a equipe de pesquisadores encontrou ecossistemas que vivem sem nenhuma luz solar, como corais de mar profundo e jardins de esponjas. Confira o vídeo com algumas das espécies inéditas: