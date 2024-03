Nova epidemia de branqueamento ameaça sobrevivência de recifes de corais

Entretanto, além de vítimas, os recifes de corais também são aliados na luta contra as mudanças climáticas. O recente estudo "Oceano sem Mistérios - Desvendando os recifes de corais", realizado pela Fundação Grupo Boticário, identificou que os corais geram receita de até R$ 167 bilhões ao Brasil em serviços de proteção costeira e turismo.

Ao evitar os efeitos de ressacas e outros eventos climáticos extremos, os recifes protegem a infraestrutura pública e privada da força das ondas, como ruas, calçadas, moradias, comércios e outras construções, evitando também gastos com obras para erguer barreiras artificiais cada vez mais necessárias em regiões costeiras. Segmentos de lazer e recreação do Nordeste chegam a arrecadar R$ 7 bilhões por ano no Brasil nos destinos que contam com recifes de corais.

Infelizmente, a situação desses ecossistemas está se tornando mais grave a cada dia. Em fevereiro deste ano, a temperatura da superfície do oceano foi a mais alta já registrada na história, com média de 21,06 ºC, de acordo com o observatório climático europeu Copernicus. A temperatura dos mares em março também deve ficar acima da média histórica e, com isso, o mundo está enfrentando, neste ano, a quarta epidemia de branqueamento de corais, que deve atingir todo o Hemisfério Sul, inclusive o Brasil.

Diante deste cenário tão desafiador, a redução na emissão de gases de efeito estufa, bem como a descarbonização, são urgentes para conter o branqueamento dos corais. No entanto, será necessário atuar também em outras frentes simultâneas e complementares. Soluções inovadoras baseadas na ciência trazem esperança e podem ajudar a natureza a resistir às pressões.

Exemplo dessa contribuição é a Biofábrica de Corais, projeto de uma startup pernambucana que desenvolve atividades de turismo regenerativo, utilizando ferramentas biotecnológicas para a restauração dos recifes, através do cultivo de corais. Outra iniciativa promissora, desenvolvida por pesquisadores da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), é a criação de corais de proveta. A técnica de fecundação in vitro, que acaba de ser desenvolvida com sucesso pela primeira vez no Brasil, pode significar uma chance para repovoar áreas de recifes devastadas.

Essas iniciativas significam uma esperança real para aumentar a resiliência dos recifes de corais. A morte desses organismos pode não impactar diretamente na sua rua, que pode estar a milhares de quilômetros do mar, mas certamente impacta a vida de todos, seja na economia do país, no pescado que não chega mais ao prato ou mesmo na produção de fármacos.