Como o seu glitter do Carnaval chega até os peixes

Mas se engana quem pensa que o maior problema é a simples ingestão. Por mais que microplásticos já tenham sido detectados desde o plâncton até as baleias e já tenham percorrido o caminho até para dentro do nosso corpo, o material tende a se ligar a outros produtos químicos nocivos. Os pequenos fragmentos absorvem metais pesados, bisfenol e outros compostos frequentemente ligados a alterações hormonais e câncer, e a ciência não conseguiu mensurar o impacto disso na nossa saúde nem no planeta.

Alternativas

Enquanto muitas vezes não há muito como fugir do microplástico no dia a dia, já que ele se solta das fibras de nossas roupas sintéticas e das garrafas das quais bebemos água, é possível escolher não liberar milhares de partículas plásticas no Carnaval. Já foram desenvolvidas opções feitas de algas e de mica, um mineral naturalmente encontrado em muitas praias do mundo.

Muitas destas opções estão disponíveis a alguns cliques de distância - mas se você deixou para a altura hora, também separamos pelo estado mais pertinho de você, confira:

* Beatriz Mattiuzzo é oceanógrafa, mestre em práticas de desenvolvimento sustentável, instrutora de mergulho e cofundadora da Marulho, negócio socioambiental que intercepta redes de pesca junto a pescadores locais em Angra dos Reis