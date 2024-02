Oceano bate recorde de calor pelo sétimo ano consecutivo

Algumas são mais óbvias: o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, a acidificação do oceano (o balanço de pH, que é o princípio para todas as reações químicas que ocorrem no mar, é alterado pelo calor excessivo e o excesso de CO2).

Outras consequências não aparecem tão de imediato ou leva tempo para ligarmos os fatos. Um exemplo? As intoxicações por algas que recentemente ocorreram em Alagoas.

Imagem do Nasa Earth Observatory mostra maré vermelha na Flórida, em 26 de fevereiro de 2023 Imagem: Nasa

Episódios de maré vermelha, como o recente que atingiu o Nordeste, são raros no Brasil, mas muito comuns em outros locais - são eventos quase anuais na Flórida, nos EUA. Trata-se da proliferação rápida de algumas espécies, normalmente avermelhadas. Em grandes quantidades, elas liberam compostos que se tornam tóxicos para humanos e para a vida marinha. E o que facilita esses aumentos de algas? Algumas formas de poluição marinha, como de esgoto, e o aquecimento do oceano estão entre os principais fatores.

Os oceanos também influenciam fortemente o clima em terra. Uma vez que a superfície do mar está quente, criam-se as condições perfeitas para o desenvolvimento de eventos climáticos extremos terrestres, como chuvas intensas, secas e tempestades severamente destrutivas. Afinal, águas quentes funcionam quase como um combustível para uma tempestade evoluir para um furacão.

Os oceanos registram atualmente uma forte tendência de aquecimento, mas essas tendências continuarão? Os especialistas dizem que isso depende, em parte, das ações da humanidade em resposta à emergência climática global. Podemos até curtir águas mais quentes no nosso banho de praia no verão, mas é preciso um esforço contínuo para não esquecer a trovoada no final da tarde.