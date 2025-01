Hyundai HB20 tem aumento de mais de R$ 3 mil; veja preços e versões

A versão mais básica, Sense Plus, teve aumento de R$ 2.620, chegando a R$ 93.310 em valor. A Comfort Plus saltou em R$ 2.420 e a Limited Plus - última com câmbio manual - registrou R$ 3.020 de reajuste.

Já as versões principais, Comfort Plus Tech e Platinum Safety, tiveram aumento igual: R$ 3.620. A primeira saltou para R$ 117.510, e a segunda para R$ 128.010.

Veja os novos preços do Hyundai HB20 2025:

Sense Plus 1.0 MT: R$ 90.690 > R$ 93.310 - R$ 2.620 de aumento

Comfort Plus 1.0 MT: R$ 94.090 > R$ 96.510 - R$ 2.420 de aumento

Limited Plus 1.0 MT: R$ 98.190 > R$ 101.210 - R$ 3.020 de aumento

Comfort Plus Tech 1.0T AT: R$ 113.890 > R$ 117.510 - R$ 3.620 de aumento

Platinum Safety 1.0T AT: R$ 124.390 > R$ 128.010 - R$ 3.620 de aumento

