Fomos à China para andar no carro da BYD que pula, dança e chegou ao Brasil

Imagem: Alessandro Reis/UOL

A convite da BYD, visitamos Shenzhen, onde fica a sede da companhia, e também estivemos na cidade vizinha Guangzhou para acompanhar as atrações da fabricante no salão automotivo local.

Em Shenzhen, o UOL Carros conferiu de perto o U9, que na China custa 1,68 milhão de yuans (cerca de R$ 1,4 milhão na conversão direta), e teve a chance de dar rodar no veículo no banco do passageiro. No dia seguinte, pude dar duas voltas no U9 em um kartódromo de Guangzhou.

O U9 não é barato, mas custa muito menos do que automóveis de alta performance de marcas europeias como Ferrari e Aston Martin. Da mesma forma que esportivos topo de linha dessas empresas, o BYD Yangwang U9 tem carroceria de fibra de carbono - o chassi é feito do mesmo material, extremamente leve e resistente, combinado com alumínio.

Imagem: Divulgação

Mais do que um carro de luxo e alto desempenho, o U9 é uma vitrine das capacidades técnicas da BYD. Os números são superlativos: traz quatro motores elétricos, um em cada roda, que somados entregam 1.318 cv de potência.