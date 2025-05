Jogo fora? O que acontece com bateria de carro elétrico quando ela 'morre'

Uma dúvida comum entre pessoas não familiarizadas com a tecnologia, é se, com o tempo de uso, a bateria do carro pode "viciar", como acontecia com os celulares antigos. A resposta é não, mas, com o passar do tempo, é natural que ela perca a sua capacidade gradualmente.

O engenheiro Raul Beck, coordenador do comitê de veículos elétricos e híbridos da SAE Brasil e especialista em baterias, explica que as unidades que equipam os carros elétricos não são apenas uma versão gigante das baterias de celulares e de outros eletrônicos.

As baterias LCO (lítio - óxido de cobalto) usadas em celulares, por exemplo, apresentam maior densidade de energia (autonomia), mas reduzido número de ciclos de vida (cerca de 500 ciclos de recarga e descarga), sendo utilizadas em aparelhos portáteis e smartphones devido ao seu peso e tamanho reduzidos.

"Devido à questão da vida útil curta e ao alto risco de incêndio, estas baterias LCO não são usadas em veículos elétricos. Para essa aplicação, geralmente, são utilizadas baterias de lítio-íon dos tipos NMC ou NCA pois, apesar de terem menor densidade de energia do que as LCO, têm vida útil muito maior (cerca de 2.000 a 3.000 ciclos de recarga/descarga) e menor risco de avalanche térmica", explica.

Atualmente, várias montadoras estão utilizando as baterias do tipo LFP pois, apesar de ter densidade de energia (autonomia) um pouco inferior do que as do tipo NMC e NCA, apresentam densidade de potência superior a todos os outros tipos e vida útil muito superior (cerca de 6.000 a 10.000 ciclos de recarga/descarga), garantindo o desempenho por muitos anos, esclarece o especialista.

Experiência do usuário