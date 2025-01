Mais forte que Ferrari, BYD que dança e pula chega ao Brasil para testes

O BYD Yangwang U9 tem 1.324 cv de potência e um torque de 171,4 kgfm, sendo o carro mais potente feito pela marca. Ele é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 2,36 segundos, alcançando uma velocidade final de 309 km/h.

Com quatro motores, o veículo tem baterias de 80 kWh. Sua autonomia é de 450 km.

Seu preço na China é de 1,6 milhão de yuans, o que na cotação atual corresponde a aproximadamente R$ 1,33 milhão.

