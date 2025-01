Honda quer cortar Renault de aliança em fusão com a Nissan

Entretanto, segundo a reportagem, a possibilidade de aquisição da porcentagem da Renault pela Nissan é pequena, com a japonesa detendo em caixa aproximadamente US$ 9,8 bilhões - o que seria injustificável para a montadora, que tem tido dificuldades financeiras.

A Honda é pressionada a fazer a fusão com Mitsubishi e Nissan pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, que teme que a Nissan seja vendida para a empresa Foxconn, de Taiwan.

No entanto, a Nissan ainda - de acordo com a matéria - teria que triplicar seu lucro até o ano fiscal de 2026 para que a Honda confirmasse sua participação na aliança.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.