Honda apresenta conceitos elétricos que devem chegar até 2026

A Honda exibiu dois conceitos de carros elétricos próximos do que serão quando estiverem à disposição do público. Os modelos da série 0, sedã e SUV, serão fabricados em Ohio, com suas vendas na América do Norte começando no ano que vem. A meta de autonomia dos dois modelos é de 300 milhas (482 km). Não há previsão de venda no Brasil.

O que aconteceu

A Honda trouxe versões mais atualizadas dos modelos 0 Saloon e SUV para a feira CES 2025, em Las Vegas. Trata-se de um SUV e um sedã elétricos irmãos ainda em versão conceito, mas programados para chegarem ao mercado da América do Norte no próximo ano.

O SUV 0 tem uma silhueta clássica, faróis pixelados, emblema iluminado da Honda, colunas D robustas, lanternas em forma U atrás e teto preto em dois tons.