Toyota Corolla ganha versão híbrida mais barata, mas não é para todos

O Toyota Corolla GLi Hybrid virá equipado com ar-condicionado manual, direção elétrica, rodas de liga de 16", banco do motorista com ajustes manuais de altura, distância e inclinação, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, computador de bordo, vidros e travas elétricas, faróis com acendimento automático, câmera de ré, volante com comandos de áudio, entre outros itens.

O sistema multimídia é o Toyota Play 2.0 de 10" com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Em relação aos itens de segurança, o Toyota Corolla GLi Hybrid sairá de fábrica com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema de fixação de cadeirinha infantil Isofix, entre outros equipamentos.

Motorização

O Toyota Corolla GLi Hybrid tem sistema híbrido flex que alia o motor 1.8 16V de ciclo Atkinson flex e dois elétricos. O propulsor térmico fornece 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, com torque de 14,5 kgfm não importando o combustível.