Hora das minivans: 4 carros para família que devem vir ao Brasil até 2026

Veja como são os modelos que devem desembarcar no Brasil:

BYD Denza D9

Desenvolvida em parceria com a Mercedes-Benz, vem equipada com motor elétrico de até 374 cv que entrega autonomia de até 600 km no ciclo chinês. Tem ainda versão híbrida plug-in que roda quase mil km sem precisar abastecer ou carregar.

Entre os recursos de luxo estão um minifrigorífico no console central, assistentes de condução, assentos ajustáveis em 10 posições com funções de aquecimento e resfriamento, além de um sistema de som Dynaudio de 7.1 canais.

GAC Trumpchi M8

Com motor 2.0 turbo combinado com propulsor elétrico, entrega potência de 252 cv e autonomia de até 1.000 km. Conta com acabamento interno de alta qualidade e suspensão ajustada para proporcionar conforto aos passageiros.