Rivais de marcas chinesas questionam produção nacional e pedem mais imposto

CKD é a sigla em inglês para a expressão Completely Knocked Down, a qual designa veículos produzidos com base em peças totalmente separadas e importadas, tais como como motor, chassi e carroceria. Essa modalidade requer um investimento grande em espaço, uma linha de montagem sofisticada e ferramentas específicas para, literalmente, montar o veículo.

A Caoa Chery, por exemplo, tem fábrica no país que atua dessa forma.

Já SKD (Semi Knocked Down) é um processo produtivo ainda mais simples, no qual o carro chega pré-montado, pintado e até mesmo já com painéis e acabamentos no lugar.

Cabe à marca apenas finalizar o processo localmente. A complexidade é bem menor, assim como os custos. O Audi Q3 'nacional' é montado nesse esquema em São José dos Pinhais (PR).

Em ambos os casos o uso de peças nacionais é nulo ou quase. Estas formas não necessitam a criação de uma cadeia de fornecedores e localização massiva de componentes.

Mais imposto?

Os dois regimes de montagem voltaram ao noticiário recentemente, com o início de operação da chinesa BYD em sua fábrica em Camaçari (BA) no formato SKD. A marca, no entanto, já tem um calendário de nacionalização de seus veículos, com promessa de chegar ao índice de 70% até 2030.