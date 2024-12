Toyota entra para o livro dos recordes com robô craque no basquete

Desta forma, a Toyota trabalhou para bater o recorde para um robô humanoide, arremessando de 24,55 metros. Apesar de não conseguir na primeira tentativa, ele converteu o arremesso na segunda. Desta forma, entrou mais uma vez para o Guinness Book.

Para os chefes do projeto, o próximo objetivo é fazer o robô correr, se tornando um jogador funcional de basquete, já que ele consegue pegar as bolas e mudar de direção em movimento com suas rodinhas.

Confira:

