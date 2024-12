Novo museu em SP tem carro a manivela e 'máquina' de 007; veja 10 destaques

Em 18 de novembro de 1959, a Volkswagen inaugurou sua primeira planta fora da Alemanha: a fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Para a solenidade de início de produção nacional do Fusca, que contaria com a presença de Juscelino Kubitscheck, foi trazido um modelo alemão conversível com motor 1200 e carroceria Karmann.

Foi nesse Fusca, exposto no Carde e de precioso valor histórico, que o então presidente da República desfilou acompanhado dos presidentes da Volks alemã, Heinrich Nordhoff, e da Volks brasileira, Friedrich Schultz-Wenk.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.