Ney Latorraca foi 'jovem rebelde' que acelerou motos e ostentou Opala

Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira (26) aos 80 anos, vítima do agravamento de um câncer de próstata. Dono de uma carreira de muitos sucessos no teatro e na televisão, o ator foi protagonista de dois personagens que mexeram com a relação entre o público e as motos.

Em 1972, Latorraca foi o protagonista da novela Eu e a Moto, na TV Record. Aos 29 anos, o ator interpretou Fernando Rockford, um 'rebelde sem causa' que vivia em um universo de jovens apaixonados por motos e rock n roll. Seu par romântico na trama, interpretado por Selma Egrei, também era uma motociclista que se destacava acelerando nas ruas.

Já na TV Globo, em 1976, Latorraca foi um dos destaques de Estúpido Cupido, novela que também tinha como temática os jovens dos anos 60, com pistas de dança, rock e motocicletas. Seu personagem Mederix era líder de uma banda e enganava nos estudos para manter a mesada dada pelo pai, sempre acelerando sua lambreta. A trama foi a última exibida em branco e preto na emissora.