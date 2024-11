Carro no lixo? Prática é comum nos EUA e você ainda pode ter que pagar

O caso de Eliane é bem parecido com o de Grace Baumstark e seu Hyundai Santa Fe 2012. O utilitário da gerente do departamento de achados e perdidos do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, teve um problema na transmissão automática. O carro, avaliado em US$ 4.000, teve o orçamento do conserto em uma oficina de US$ 2.700.

Baumstark não pensou duas vezes e levou o antigo Hyundai para o ferro-velho, onde recebeu em troca US$ 600. A quantia foi usada para adquirir outro veículo mais novo.

Mecânico então sofre com falta de clientes nos EUA? Não. Em modelos mais novos, claro, muitas reparações valem mais a pena que já pular para um carro zero. E também quem não dispõe de recursos para comprar um veículo mais recente recorre às oficinas e tenta ao menos fazer um conserto paliativo. Até porque em muitos estados norte-americanos há vistorias anuais e o carro precisa ser aprovado para continuar rodando

Destino do Cherokee

A brasileira Eliane Farmer diz ainda que ela e o marido tentaram 'desovar' o Jeep em um ferro-velho local, porém desistiram depois de descobrir que teriam que pagar cerca de US$ 600 para jogar o carro no 'lixo". Parece um contrassenso, não? Sim, mas esta atividade também não é incomum e pode fazer ter relações a custos de reciclagem, ao descarte responsável e à conformidade com as regulamentações ambientais.

Manter o espaço do estabelecimento, mão-de-obra para o processamento do veículo com a remoção de fluidos e a separação de diferentes materiais (ferro, vidros, plásticos), além do controle de óleos, baterias e líquidos refrigerantes para o descarte correto.