VW Kombi 'Made in Brazil' vira febre no exterior e tem preços nas alturas

A Kombi 4 You, por sua vez, fica em Atibaia (SP), mas tem escritórios na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os sócios Thiago Arena e Cadu Greggio viveram anos na Europa, onde fizeram contatos e estudaram sobre negócios. Não à toa, frisam que um dos principais serviços da empresa é facilitar a entrega das unidades para colecionadores de fora do Brasil.

À pronta entrega, há nove Kombi anunciadas na página da Kombi 4 You. Uma delas, uma Corujinha de 1975, sai, com desconto, por R$ 175.000. Parece muito, mas a força do euro e do dólar frente ao real torna os produtos brasileiros mais atraentes para clientes do Hemisfério Norte, explica Reginaldo de Campinas.

Nem todos, porém, buscam mera fidelidade ao projeto original. Nesses casos, há o serviço oferecido por preparadoras como a Império das Kombis: a oficina de Campinas (SP) assume que "gosta do desafio" de pegar unidades muitas vezes em mau estado a fim de reimaginá-las à moda do freguês.

Um cliente brasileiro, por exemplo, queria uma unidade que servisse para acampamentos em lugares remotos. A solução foi incrementar uma Kombi T2 com bancos de couro marrom e móveis que mesclam madeira de peroba rosa com metal.