Hashima: 'ilha fantasma' já habitada pela Mitsubishi traz passado sombrio

Com a aparência de um navio, a ilha de Hashima era habitada 50 anos atrás por trabalhadores que atuavam na mineração de carvão para a Mitsubishi - que apesar de ser uma marca automotiva, também atua na área industrial. As instalações abandonadas mostram um labirinto humano no meio do mar.

O que aconteceu

O local, acessível por barco a partir da cidade japonesa de Nagasaki, atraiu a atenção das empresas durante a revolução industrial do Japão. Empresas começaram a minerar carvão no local, no entanto as condições climáticas extremas as quais a ilha era exposta os forçaram a encerrar as operações. A Mitsubishi adquiriu a ilha em 1890.

O projeto do escocês Thomas Blake Glover tornaria a mineração lucrativa no local. Até 1931, a ilha foi ampliada. Instalações foram construídas para abrigar mineiros e outros trabalhadores, fornecendo também conforto para suas famílias.