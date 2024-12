Brasileiros disputam final mundial de Gran Turismo: 'não é brincadeira'

"Eu sobrevivo com o Gran Turismo. Eu passei um mal bocado na pandemia. A única válvula de escape que eu encontrei foi o Gran Turismo. Depois, aprendi com o simulador [de corrida] a me relacionar com as pessoas também. Eu era uma pessoa muito fechada", acrescentou.

A reportagem pode observar a felicidade com que Arthur circulava pelos corredores do auditório onde as finais foram realizadas, além da facilidade em se comunicar com outros competidores de outras regiões do mundo.

Para o jovem, o jogo é muito democrático. "Eu posso ligar o meu videogame e jogar com o pessoal da Ásia de manhã, de tarde eu pego as salas da Europa, e de noite eu pego as salas do nosso servidor brasileiro e americano."

A inspiração de Arthur para atuar como piloto profissional é o brasileiro Igor Fraga, que conquistou o título do Gran Turismo World Series no primeiro ano de competição, em 2018. A partir daí ele ganhou visibilidade e se tornou piloto de automobilismo do mundo real. "Eu não estaria aqui se não fosse o Igor. Eu tenho tudo a agradecer a ele."

Veterano

Adriano Carrazza, 35, é um dos veteranos na competição. Ele participa desde a primeira edição, e ficou em 10º lugar na Nations Cup (Copa das Nações) de 2024: "Meu sonho sempre foi ser campeão. Não consegui ainda, mas vou batalhar até lá. O nível aumentou bastante. Os meninos novos, com metade da minha idade, estão andando muito bem. Eu acho que o nível vai sempre aumentar."