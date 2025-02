Influenciador faz rifa de VW Golf raríssimos que custam até R$ 1 milhão

Isso, entretanto, não garante a legalidade da coisa: no mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou que a autorização estadual obriga a loteria a realizar seus prêmios apenas no estado em questão. Logo, os Volkswagen Golf só poderiam ser sorteados para pessoas da Paraíba.

A discussão ocorreu por uma ação do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) contra a Loterj, a loteria do Rio de Janeiro. Na ação, o IBJR afirma que a Loterj adotava um sistema que simplesmente perguntava ao jogador se ele estava no estado fluminense; o que, na prática, não gerava controle algum.

O ministro André Mendonça determinou que a Loterj adotasse o sistema de geolocalização, que usa o GPS do telefone ou computador para confirmar onde o apostador se encontra. Mendonça reforçou que, sem esse controle, as apostas virtuais de qualquer lugar do Brasil fariam, na prática, com que a loteria fosse federal, invadindo uma competência exclusiva da União.

A reportagem tentou contato com Diego Faustino, mas não obteve retorno até a publicação.