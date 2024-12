Carros de corrida reais são fáceis de dirigir, diz criador do Gran Turismo

Relação com carros de corrida reais

O simulador de corridas Gran Turismo foi crescendo no interesse do público gamer e se tornou mais complexo. Tudo com o objetivo de tornar a experiência o mais perto das corridas fora das telas possível, ressaltou o executivo. Para isso, os desenvolvedores não devem criar situações focadas no entretenimento, tornando, por exemplo, os automóveis mais fáceis de dirigir na pista virtual do que na vida real.

Para Yamauchi, esse processo foi e é importante para fazer com que as pessoas se interessem por carros: "não apenas para nós, mas para a indústria automobilística também". Ele exemplifica as possibilidades de ajustes permitidos no simulador para personalizar a experiência de cada jogador, como controle de tração, suspensão e equilíbrio do freio.

Ao comparar a experiência dos carros de corrida com dirigir automóveis da vida real, o idealizador ressaltou que o segundo exige mais do motorista. "Carros reais de corrida são na verdade muito fáceis de dirigir do que um modelo de produção, porque, do contrário, você não conseguiria correr nessas [altas] velocidades na pista [de corrida de verdade]."

Inteligência artificial x corredores

O executivo não quis comentar os planos futuros para o simulador. Contudo, comentou sobre os desafios da inteligência artificial Gran Turismo Sophy (GT Sophy), conhecida como uma agente de corrida criada para competir contra pilotos de alto desempenho em nível de campeonato.