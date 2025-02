Dono do carro mais caro do Brasil já teve Chevette e só aparece disfarçado

No início do mês, fãs de carro celebraram a chegada do primeiro Pagani Utopia ao Brasil. O superesportivo italiano de 864 cv é aclamado por unir tecnologia extrema, produção artesanal e desenho elegante, com suas 99 unidades tendo sido vendidas antes mesmo do lançamento.

Entretanto, uma exceção foi feita a um brasileiro, que recebeu o exemplar raro até para os padrões do altíssimo luxo, avaliado em cerca de R$ 60 milhões. Muitos sabem quem é esse comprador sortudo, mas praticamente ninguém conhece sua identidade.